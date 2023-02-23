Blerim Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blerim Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blerim Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blerim Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blerim Krasniqi 5 Temmuz 1996 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blerim Krasniqi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ardian Osmani yapmaktadır. Blerim Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Blerim Krasniqi'nin CS Mioveni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Blerim Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blerim Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blerim Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blerim Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında Besa Kavajë U19

11 Eylül 2015 yılında FK Apolonia

9 Ocak 2018 yılında KF Skënderbeu

13 Ağustos 2020 yılında KF Teuta

6 Ağustos 2021 yılında SC Gjilani

17 Ağustos 2022 yılında CS Mioveni

Blerim Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blerim Krasniqi şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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