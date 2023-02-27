Blerind Morina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blerind Morina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blerind Morina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blerind Morina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blerind Morina 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blerind Morina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blerind Morina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blerind Morina'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blerind Morina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blerind Morina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blerind Morina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blerind Morina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cercle U17

1 Temmuz 2017 yılında KV Oostende U19

1 Temmuz 2018 yılında KV Oostende U21

1 Eylül 2020 yılında Reggiana U19

25 Temmuz 2022 yılında KF Dukagjini

Blerind Morina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blerind Morina şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blerind Morina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cercle Brugge

Arnavutluk U19 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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