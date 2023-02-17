Bleron Mulliqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bleron Mulliqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bleron Mulliqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bleron Mulliqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bleron Mulliqi 24 Eylül 2002 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bleron Mulliqi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TKM Sports Consulting Ltd. yapmaktadır. Bleron Mulliqi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bleron Mulliqi'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bleron Mulliqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bleron Mulliqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bleron Mulliqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bleron Mulliqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Thonon Év. U19

23 Ekim 2019 yılında Carouge Altyapı

4 Şubat 2020 yılında Servette U21

29 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Bleron Mulliqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bleron Mulliqi şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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