Blessing Dana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blessing Dana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blessing Dana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blessing Dana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blessing Dana 6 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blessing Dana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Blessing Dana'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Blessing Dana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blessing Dana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blessing Dana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blessing Dana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blessing Dana şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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