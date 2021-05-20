Bilim Kurulu toplantısı, Prof. Dr. Uğur Şahin'in de katılımıyla bugün yapılacak: Ana gündem maddesi aşı!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de toplantıya çevrim içi katılım sağlarken toplantının ana gündem maddesinin, eylül ayına dek ülkemize gelmesi planlanan 90 milyon doz BioNTech aşısı olması bekleniyor.

1 HAZİRAN'DA NE OLACAK?

17 gün süren tam kapanmanın ardından gelen kararlar, vaka sayılarında hedeflenen düşüş sağlanamadığı için beraberinde istenen açılmayı getirmedi. Bu sebeple 1 Haziran'a dek, kısmi kapanma sürecinde alınan kararların uygulanmasına karar verildi.

Bu sebeple tüm vatandaşlar, 1 Haziran'da ne olacağı sorusunun cevabını merak ediyor. Kademeli normalleşmede istenen başarının elde edilmesi ve vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi halinde, birçok alanda gevşemelerin artacağı düşünülüyor.

PROF. ŞAHİN DE KATILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirmişti. Yüz yüze yapılacak toplantıya, BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin çevrim içi katılacak.

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Türkiye'de, 19 Mayıs 2021 Çarşamba gününde, 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.