Blinken'den Türkiye'ye F-16 mesajı! "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır!"

NATO Liderler Zirvesi'nde Litvanya'da meydana gelen olaylar sonrasında, ABD'den Türkiye'yle ilgili açıklamalar geldi. Vilnius'ta bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının tedarik edilmesi ve bunun ABD Kongresi tarafından onaylanması konusundaki soruları yanıtladı.

TÜRKİYE F-16 ALMALI!

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak" dedi.

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Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Kongre'nin iki kanadından yapılan itirazların nasıl aşılacağı yönündeki soruya ise, "Bunlar bizim için her zaman ayrı konular olmuştur. İsveç'i NATO'ya sokma süreci, Türkiye'nin ilerlemeyi kabul etmesiyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin modernize edilmiş F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır" diye cevap verdi.

Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, "Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir" diye ekledi.

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ABD'NİN ÇIKARINA!

Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı olarak 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilişkilendirmediğini ve bu satışın ABD'nin çıkarına olduğunu ifade etti.

Blinken, bazı Kongre üyelerinin İsveç'in NATO'ya katılımını F-16 satışıyla ilişkilendirdiğini belirtti, ancak Kongre'nin tamamen eşit ve bağımsız bir hükümet organı olduğunu vurguladı. Blinken, her iki konuda da ilerlemenin mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiğini ifade etti.

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