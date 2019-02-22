“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Blockchain teknolojileri şirketi Volentix'in gelişim ortağı Pythagoras Systems Prof. Yiannis Emiris, "Blockchain ekonomiyi yönetmek için önemli unsurlardan biri haline geliyor. Bu finans için de böyle" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde Çarşamba günü düzenlenen ve alanında uzmanların kripto para birimleri ve blockchain teknolojisini ele aldığı Blockchain Economy Istanbul Summit'e katılan Emiris de konuşmacılar arasında yer aldı. Emiris, blockchain teknolojisinin ekonomi ve finanstaki yerine dikkat çekerken, "Gemi ulaşımından sağlığa her yerde artık blockchain teknolojisini görmeniz mümkün" dedi.

Emiris, zirve ve Volentix projesiyle ilgili olarak, "Dijital takasların modern blockchain ve yapay zeka atılımlarını güçlendirip yükselteceği bir zamandayız" derken, blockchain sistemlerinin geleceğine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanlar bu yeni teknoloji karşısında tereddüt ediyor, özellikle bankalar iş kaybedeceklerini düşünüyor. Ama eğer bankalar blockchain'e dahil olursa işleri artacaktır. Bu teknolojiyi fintech gibi düşünebiliriz. Bundan beş yıl önce insanlar fintechten de sakınıyorlardı. Şimdi eğer finteche dahil olmazlarsa rekabette geri kalıyorlar.

"Blockchain konusunun da benzer olduğunu düşünüyorum. ABD'de bir emeklilik fonunun kripto para yatırımı yapacağını duydum. Florida'da vergileri kripto para ile ödeyebiliyorsunuz. Yani insanlar aslında çoktan başladı. Tabii ki bir kontrol dahilinde bunu yapıyorlar ve bunu çok iyi anlıyorum.

"Bu anlamda kara aklanmasına gibi pek çok unsurlardan bahsedilebilir ancak blockhainin bunu kontrol edebilme özelliği mevcut. "

"Blokzincir ekonomi ve finansı yönetecek"

Emiris, sözlerine şöyle devam etti:

"Gemicilik sektöründe blockchain kullanıldığını biliyorum, Yani Güney Amerika'daysanız ve geminin nerede olduğunu görüp Çin'deki limanla iletişim kurabiliyorsunuz. Hava tahminlerini alabiliyorsunuz. Oylamalar için yönetimler de blockchain kullanıyor. Sağlık kayıtları için de kullanılıyor. Blockchain ekonomiyi yönetmek için önemli unsurlardan biri haline geliyor. Bu finans için de böyle.

"Bankalar bu sistemi herkesin kullandığını kabul edip kendilerini buna entegre edeceklerdir. Finans konusunda aynı zamanda güvenlik, şeffaflık, hız, düşük maliyet, mahremiyet gibi konular da çok önemli. Yani bu önemli her bir konu için blockchainin bir cevabı/ çözümü var."

"Türkiye'de iyi bir kombinasyon var"

Volentix'in gelişim ortağı olan Emiris Türkiye'de gelişen bu yeni teknolojilerle ilgili ortamı değerlendirirken şu yorumu yaptı:

"Bu konferansın Türkiye'de olması çok iyi. Türkiye'de yatırımcılar bu konuda deneyimli ve yeni teknolojilere açıklar. Bu iyi bir kombinasyon. Bunu aldığımız tepkilere de dayanarak söyleyebilirim. Atina'da da buna benzer bir konferans düzenlendi. Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinden birçok kişi katıldı.

"Ama Türkiye'ye baktığımızda; deneyimli, bu tarz teknolojilere ve yeniliklere açık çok fazla cesur ve işinin ehli kişiler olduğunu görüyoruz.

"Türkiye'den profesör arkadaşlarım ve hatta bir de Atina'da öğrencim var. Bu konuda Türkiye çok deneyimli bu nedenle de Türkiye'den programcıları ve geliştiricileri de takımımıza dahil etmek istiyoruz." (Fotoğraflı)

DHA