Türkiye'de Blockchain uzman açığının kapatılması ve teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi – Blockchain İAÜ hayata geçiyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi, İngiliz Blockchain Army firması ile yaptığı iş birliği doğrultusunda İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi'ni kuruyor.

Amacı, dijital çağın teknolojisi Blockchain alanında eğitimler düzenlemek, her sektöre uygulanabilen bu teknolojiye hakim insan gücünü yetiştirmek olan merkez, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Blockchain Army Kurucu Ortağı Erol User'in attığı imzalarla hayata geçirildi.

"ÜNİVERSİTELER TOPLUMU BİLGİLENDİREN ANA KURUMDUR"

Blockchain'in finans dünyasında yer edinmeye başladığına vurgu yapan Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Üniversiteler, toplumu her konuda aydınlatmak, toplumun atacağı adımların nereye varacağını araştırarak, toplumu bilgilendiren ana kurumlardır. Ülkemizde Blockchain'e yeni yeni yeni eğilim başladı. Blockchain, önümüzdeki günlerde hızla yükselecek bir trende doğru gitmekte. Bizlerin görevi, halkın bu sektörde karşılaşabileceği problemlerin, tehditlerin neler olabileceği, hangi sıkıntılarla karşılaşılabileceği, faydası ve zararı konusunda halkı aydınlatmak. Blockchain sektörünün ihtiyaç duyacağı insan kaynağını eğitmek ve halkın bu konuda aydınlatılmasını sağlamak amacıyla bu çalışmaları başlattık. Uzun süredir devam eden bu görüşmemizi bugün neticelendirdik. Yakın tarihte verilerin sonuçları özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla paylaşacağız" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK"

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi'nin öğrencilere de fayda sağlayacağını belirterek, "Finans sektöründeki öğrencilerimiz mezun olduklarında bu sektörün içinde yer alacak. Finans bölümündeki öğrencilerimize mevcut finans sistemini, bankacılık sistemini, muhasebe sistemini, mevduat ve faiz sistemini öğretiyorduk ama Blockchain sistemini öğretmiyorduk; çünkü Blockchain yeni bir kavram. Öğrencilerimize mezun olduklarında Blockchain ile çalışan firmalarda görev almalarını sağlayacak eğitim vereceğiz" dedi.

DHA