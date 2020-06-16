Blogger Botan Dalmış, yurt dışı gezilerinde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

Blogger Botan Dalmış, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile yırt dışına tatile gitmek isteyen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Dünya üzerinde hızla yayılan ve etkisinin hala devam ettiği korona virüs boyunca evde kalan vatandaşlar, normalleşme süresince tatile çıkmak için planlara başladı. Blogger Botan Dalmış da tatile çıkacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken durumlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dalmış, "Korona virüs yüzünden herkesin planlarının alt üst olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Evde kal Türkiye çağrılarının yaşandığı mart ayından bu yana hepimizin hayatında birçok şey değişti. Maske takmadan sokağa çıkamama kuralı, hafta sonları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları derken insanların bakkala dahi gitmekten korktuğu günler yaşandı. Ancak, 1 Haziran tarihiyle beraber tüm Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Kapalı olan alışveriş merkezleri, restoranlar açılırken seyahat yasakları ise belirli şartlar dahilinde esnetildi. Normalleşme sürecinin yaşandığı şu günlerde yaz ayları için gezi programı hazırlayanların dikkat etmesi gereken birtakım unsurlar var. Her şeyden önce korona virüs nedeni ile birçok ülke, kapsamlı seyahat kısıtlamaları uygulamaktadır. Bu bağlamda, şu aşamada iş, aile veya turistik sebeplerle seyahat etmeye izin verilmiyor. Ancak, acil nedenlerden dolayı seyahat etmek zorunda kalanların gitmek istediklere yere ulaşımın mümkün olup olmadığını düzenli olarak sorgulaması gerekiyor. Haziran ayındaki uçuşların da sınırlı olacağı söyleniyor. Bir diğer uçak şirketi yurt dışı uçuşlarına 4 Haziran tarihi itibariyle başlamıştır. Bunun yanı sıra, Türkiye'den yabancı ülkelere olan uçuşların ne zaman başlayacağı düzenli olarak güncellenmektedir. Örneğin, Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşların 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacağı açıklanmıştır. Yurt dışı gezi programı yapmayı düşünenlerin yeni normalleşme sürecine de çok dikkat etmesi gerekiyor. Havalimanlarında muayeneler yapılsa da bireysel olarak da dikkat edilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Son olarak, İtalya, Fransa, ABD, Çin gibi ülkelere henüz Türkiye'den uçuşların olmadığını söylemek gerekir" dedi.

Kaynak: İHA