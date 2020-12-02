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Blu TV ücretsiz mi? Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? Blu TV 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi?

Film ve dizi izleme platformu olan Blu TV, hafta sonu için sosyal medya hesabından müjdeli bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım akıllara Blu TV ücretsiz mi? Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? Blu TV 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi? sorularını akıllara getirdi. Biz de bu konuyla ilgili haberimizde detaylı bilgilere yer verdik.

Blu TV ücretsiz mi? Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? Blu TV 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi?

Blu TV ücretsiz mi? Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? Blu TV 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi? soruları çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik. 

Blu TV, ev kısıtlaması kapsamında 4 Aralık Cuma günü saat 21.00’den 6 Aralık Pazar akşamı saat 23.59’a kadar ücretsiz izlenebileceğini açıkladı.

Platformun resmi twitter hesabından şu açıklama yapıldı;

"Yasaklar az önce başladı. Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ücretsiz izleyebilmek için evde buluşalım"

 

 

 

BLU TV 5-6 ARALIK'TA ÜCRETSİZ!

Blu Tv, son yaptığı açıklamada bu hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı sonucunda bu hafta sonu insanların evde durması ve evde keyifli vakit geçirmesi adına Türkiye'nin İnternet Televizyonu Blu Tv'de üye olmadan ve para vermeden tüm film ve dizileri izleyebileceksiniz. Bunun için hiçbir abonelik ve fiyat yansıtması olmayacağı açıklandı. Bu hizmet şimdilik yalnızca bu hafta sonu için geçerli!

Blu Tv, son yıllarda en çok izlenen dijital dizi ve film kanallarından bir tanesidir. "Türkiye'nin İnternet Televizyonu" olarak yayın hayatına giren Blu Tv, dijital dizi ve film platformları arasında Türkiye'de sıklıkla takip edilmektedir. Masum, Saygı, 7Yüz, Çıplak, Bartu Ben ve Bozkır gibi büyük yerli yapımların sahibi Blu Tv, bu hafta sonu herkesin erişebilmesi için ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Normalde ücretli abonelikler satın alınarak girilen Blu Tv'de, bu hafta sonu tüm yapımları ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.
 

BLU TV DİZİ VE FİLMLERİ

Blu Tv'de izleyebileceğiniz bazı dizi ve filmler şöyledir:

  • Masum
  • 7Yüz
  • Bartu Ben
  • Çıplak
  • Saygı
  • Bozkır
  • Yarım Kalan Aşklar
  • Aynen Aynen
  • Alef
  • Game of Thrones
Okan Gül
Video Editörü


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