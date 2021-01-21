Blu TV'nin Discovery'den sonra yeni hissedarı belli oldu

Dünya çapında Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere hizmet veren BluTV, 2016'daki lansmanından bu yana, orijinal içeriklere ve teknolojiye odaklanması ve 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içerik gösterdi.

Twozero Ventures Kurucu Ortağı Yiğit Arslan; “2020 yılında başlattığımız işlemi sonuçlandırarak ilk finansal yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Twozero Ventures olarak spor, medya ve eğlence sektörlerinde büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Discovery’nin BluTv’ye katılmasıyla, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımlarda doğru alanlara yöneldiğimizi bir kez daha görmüş olduk” şeklinde ifade etti.