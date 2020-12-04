Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan vaka artışı dolayısıyla 56 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Salgın nedeniyle alınan tedbirler doğrusunda bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla BluTv özel yapımları, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmi ücretsiz olarak herkese açtığını açıkladı. Ama BluTV'de sorun yaşanıyor. Peki BluTV çöktü mü? | BluTV neden açılmıyor? BluTv giriş sorunu İşte ayrıntılar...

BLU TV ÇÖKTÜ MÜ?

"BluTV özel yapımları, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve film bu hafta sonu ÜCRETSİZ!" ifadesi ile 56 saatlik kısıtlama için yayınları hafta sonu herkese açtığını duyuran BLU TV yoğunluk nedeniyle kitlenme yaşandı.

BLU TV NEDEN AÇILMIYOR?

BluTV bu akşam saat 21:00'da başlayan ve Türkiye çapında geçerli olan karantina süresince ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu. Fakat yoğun ilgi sebebiyle BluTV sunucuları çöktü.

BluTV'nin ilgili sayfasına giren vatandaşlar "Üzgünüz, şu an hizmet veremiyoruz" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

BLUTV GİRİŞ SORUNU

BluTV içeriklerini 4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında ücretsiz erişime açacağını açıklamıştı. Bu işlem için özel bir sayfaya girip ücretsiz bir kod almak gerekiyordu. İşte o ücretsiz kodun üretildiği sayfa yoğunluk nedeniyle çöktü.

Sosyal medyada kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya konuya ilişkin yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

- Az önce sistem beni de attı. Eba'nın bile (bakanlık hizmeti olmasına rağmen) çöktüğünü düşünürsek, bence bu durum çok da beklenmedik bir durum değil. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasaydı; ancak ülkemizin internet altyapısı zaten kötü... Bu yüzden bekleyeceğiz

- BluTV'nin yaptığı güzelliği haber verdiğim tüm beleşçi arkadaşlarım sisteme giriş yapmışken ben sitenin çökmüş olduğu zamana denk geldim.... Şaşırdık mı?

- Blu TV'de an itibariyle bu hafta sonu bedava olmasının sonucu olarak yoğunluk sebebiyle kitlenme yaşanıyormuş. Hâlbuki Maltepe Üniversitesi öğrencileri 100 yıldır bir b** bedava olmadığı hâlde Mubis'te ders seçersen kitlenme yaşıyor.

- Ya birkaç saat önce Saygı'yı izledim hafta sonu ücretsiz olduğunu biliyordum sonra baktım yıllık üyelik çok bir şey değil yaptım üyelik şimdi siteye giremiyorum. İnternet bağlantını kontrol et diyor skdkfkfl

- Bugün beklediğim son şey Blutv’nin çöküşüydü arkadaşlar rahat...

BLUTV

Blu TV, ev kısıtlaması kapsamında 4 Aralık Cuma günü saat 21.00’den 6 Aralık Pazar akşamı saat 23.59’a kadar ücretsiz izlenebileceğini açıklamıştı.

Platformun resmi twitter hesabından şu açıklama yapılmıştı:

"Yasaklar az önce başladı. Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ücretsiz izleyebilmek için evde buluşalım"

Blu Tv, son yaptığı açıklamada bu hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu. Sokağa çıkma yasağı sonucunda bu hafta sonu insanların evde durması ve evde keyifli vakit geçirmesi adına Türkiye'nin İnternet Televizyonu Blu Tv'de üye olmadan ve para vermeden tüm film ve dizileri izleyebileceksiniz. Bunun için hiçbir abonelik ve fiyat yansıtması olmayacağı açıklandı. Bu hizmet şimdilik yalnızca bu hafta sonu için geçerli!

Blu Tv, son yıllarda en çok izlenen dijital dizi ve film kanallarından bir tanesidir. "Türkiye'nin İnternet Televizyonu" olarak yayın hayatına giren Blu Tv, dijital dizi ve film platformları arasında Türkiye'de sıklıkla takip edilmektedir. Masum, Saygı, 7Yüz, Çıplak, Bartu Ben ve Bozkır gibi büyük yerli yapımların sahibi Blu Tv, bu hafta sonu herkesin erişebilmesi için ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Normalde ücretli abonelikler satın alınarak girilen Blu Tv'de, bu hafta sonu tüm yapımları ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.

BLU TV DİZİ VE FİLMLERİ

Blu Tv'de izleyebileceğiniz bazı dizi ve filmler şöyledir:

Masum

7Yüz

Bartu Ben

Çıplak

Saygı

Bozkır

Yarım Kalan Aşklar

Aynen Aynen

Alef

Game of Thrones