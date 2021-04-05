AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu siyasete müdahale teşebbüsüdürAlihan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildiDolandırıcılar 42 bin lira kazandın diyerek 3 bin 750 lirasını dolandırdılarFaciaya neden olan kaza tüm dünyayı dehşete düşürdü!Almanya’da internet üzerinden işlenen ırkçı, nefret suçlarına 2 yıl hapis istenebilecekElektrik Pano Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıTıbbi Malzeme İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıKümes Bakım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıErdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunduKonuk Asistanı, Butler (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.BM Genel Kurul Başkanı Bozkır ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.50'de, Esenboğa Havalimanı'na indi.Bozkır'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı...

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.50'de, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Bozkır'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Köksal Ünal, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Başar Şen, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Necdet Özcan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve diğer yetkililer karşıladı.

Bozkır'ın, Türkiye ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmeler gerçekleştirecek olan Bozkır, bu görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Bozkır'ın ayrıca 10 Nisan'da, Hatay'da, kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret etmesi ve geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

Kaynak: AA

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT