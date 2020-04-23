BM, Aden'de 2 bini aşkın iç göçmenin selden zarar gördüğünü açıkladı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 2 bini aşkın iç göçmenin, Yemen'in geçici başkenti Aden'de etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinden zarar gördüğünü duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA Yemen) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Aden'deki selin can kayıplarına, alt ve üstyapıda büyük maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Selin, 2 binden fazla iç göçmeni etkilediğine değinilen açıklamada, yardım kuruluşlarının, felaketzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığı aktarıldı.

Aden'de bir süredir etkili olan yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinde, 5'i çocuk 8 kişi ölmüş, çok sayıda ev de kısmen ya da tamamen yıkılmıştı.

Yemen hükümeti önceki gün, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i, selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle felaket bölgesi ilan etmişti.





Kaynak: AA