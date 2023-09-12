BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, sınır hattında KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlerine müdahale etmeye çalıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz ay Pile-Yiğitler yol yapımını engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, dün yine gerginliğe yol açtı. Barış gücü askerleri, Yeşil Hat üzerindeki Ledra Palace Sınır Kapısı yakınlarında yer alan Burhan Tan Sokak'ta iş makineleriyle ot temizliği yapan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerine müdahale etme girişiminde bulundu.

Türk tarafına geçerek GKK askerlerine önce sözlü olarak müdahale eden Barış Gücü askerleri, temizlenen arazinin ara bölgede olduğunu öne sürerek KKTC askerlerinden araziden çıkmalarını istedi. Sözlü gerilimin tartışmaya dönüşmesinin ardından bir BM askeri, GKK askerine yumruk atıp darp etti.

Olay sonrası darp edilen asker tedavi edilirken, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaşananlara sert tepki gösterdi. BM'nin Pile-Yiğitler Yolu konusundaki durumu kabullenemediğini ve bu nedenle agresifleştiğini söyleyen Ertuğruloğlu, gerektiğinde tepkilerini göstereceklerini ifade etti.

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Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada ise olayın araştırıldığı belirtilerek, "Tüm BM Barış Gücü askerlerinin en yüksek davranış standartlarına uygun davranmaları ve eylemlerinden her zaman sorumlu tutulmaları gerekmektedir. Kapsamlı bir soruşturmanın ardından gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)