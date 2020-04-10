BM Genel Sekreteri Guterres'ten BMGK'ye Kovid-19'a karşı birlik ve mücadele çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehdit uyarılarına ve küresel işbirliği çağrılarına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uzun süre adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi'ne birlik ve salgına karşı mücadele çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, uzun süre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda uzun süre sessiz kaldıktan sonra eleştirilerin gölgesinde ilk kez video konferans yoluyla toplandı.

Uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi, uzun bir süre Kovid-19 konusunda görüş ayrılıkları yüzünden sessiz kaldı.

ABD'nin Kovid-19 için ''Çin virüsü'' ve ''Vuhan virüsü'' söylemleri üzerinde ısrar etmesi Çin ve Rusya'nın itirazına takıldı ve konseyin toplanmasını geciktirdi.

İsminin açıklamasını istemeyen Avrupalı üst düzey bir diplomat, ''BM Güvenlik Konseyi'nin üzerine düşen görevi yapmaması bizi son derece hayal kırıklığına uğrattı. Salgınla mücadele Güvenlik Konseyi'nin güçlü desteğiyle daha etkili olabilirdi.'' değerlendirmesinde bulundu. Başka bir Avrupa diplomat ise ''Güvenlik Konseyi'nin toplanması kolay olmadı. ABD'nin virüsü karakterize etmesi Çin için kabul edilebilir bir durum değildi. Şu aşamada karşılıklı suçlamaların yararlı olabileceğini düşünmüyorum.'' dedi.

- Guterres, 8 tehdide karşı uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres ise Kovid-19 konusunda uzun süre adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi'ne birlik ve salgına karşı mücadele çağrısında bulundu.

Bütün ülkelerin koronavirüs salgınının yıkıcı sonuçlarıyla boğuştuğuna, binlerce kişinin öldüğüne, hastanelerin çöktüğüne ve sağlık çalışanlarının bu yükü kaldırmakta zorlandığına dikkati çeken Guterres, Kovid-19'un teşkil ettiği 8 riski ''kamu kurumlarına güveninin aşınması, ekonomik krizin getireceği istikrarsızlık, seçimlerin ertelenmesi riski, siyasi gerginlikler ve meşruiyet sorunu, şiddet ve çatışmaların körüklenmesi, terör tehdidi, biyolojik terör saldırılar ile insan hakları ihlalleri'' olarak sıraladı.

Guterres, ''Güvenlik Konseyi'nin müdahalesi, salgının doğurduğu barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin önlenmesi için kritik önem taşıyor. Böyle endişeli bir zamanda konseyin birlik ve çözüm sinyali vermesi çok şey ifade eder.'' dedi.

- ABD, salgınla mücadelede şeffaflık istiyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise tam şeffaflık ve kamu sağlığı verilerinin uluslararası toplumla zamanında paylaşılması çağrısında bulundu. Craft, ''Salgınla mücadelenin en etkili yolu, bilime dayalı doğru veri toplama, virüsün kökenini, özelliklerini ve yayılımını analiz etmekten geçiyor.'' dedi.

- Çin'den küresel mücadele çağrısı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise virüsün sınır, ırk ve inanç ayırmadığını ve insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirterek, ''Kovid-19 küresel bir sorun, ulusal hükümetleri, uluslararası toplumu test ediyor, koordinasyon içinde bir araya gelip gelemeyeceğini ölçüyor. Hepimiz küresel bir köyde yaşıyoruz ve ortak bir geleceğimiz var. Zorlukla yüzleştiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece virüs yenebiliriz.'' dedi.

- Rusya, Trump'ın yüklendiği Dünya Sağlı Örgütü'ne sahip çıktı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise şu an ''karşılıklı suçlamaların ve hedef göstermenin'' zamanı olmadığına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne ise sahip çıktı. Nebenzia, ''Dünya Sağlık Örgütü'nü uzman BM birimi olarak desteklememiz önem teşkil ediyor, küresel önlemleri koordine etmesine destek olmalı, tavsiyelerini dikkate almalıyız.'' diye konuştu.

- Fransa'dan Afrika'ya Kovid-19 ile mücadele için 1,2 milyar avro yardım

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière ise Afrika'da Kovid-19 salgının yayılmasından derin endişe duyduklarını belirterek Afrika'da Kovid-19 ile mücadeleye 1,2 milyar avro ayıracağız.'' dedi.

- İngiltere'den 670 milyon dolar sözü

İngiltere'nin BM Daimi Yardımcısı Jonathan Allan Kovid-19 ile mücadele için 670 milyon dolar yardım yapacaklarını söyledi.

- Almanya BMGK'nin 5 daimi üyesine yüklendi

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen ise BMGK'nin 5 daimi üyesi arasındaki anlaşmazlıkların konseyin salgın konusunda bir adım atmasını geciktirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek ''Güvenlik Konseyi'nde şimdiye kadar sağır eden bir sessizlik olduğunu kabul etmek zorundayız. (Almanya'nın) Toplantı talebinin ardından konseyi toplamak tam 9 gün aldı. Bugün sadece bir savaşımız var ve o da Kovid-19'a karşı. Güvenlik Konseyi, bundan sonra iş başında olduğunu göstermek zorunda.'' dedi.

- Belçika, BM barış gücü misyonlarındaki askerlerini geri çekmeyecek

Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen ise ülkesinin BM barış gücü misyonlarında görev yapan askerlerini geri çekmeyeceği taahhüdünü verdi.









Kaynak: AA