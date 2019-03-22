BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail’i kınayan karar tasarısını kabul etti. IHAAW122305-GEN/22-03-2019 - BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

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