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  3. BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail’i kınayan karar tasarısını kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail’i kınayan karar tasarısını kabul etti.

IHAAW122305-GEN/22-03-2019 - BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail’i kınayan karar tasarısını kabul etti.

IHAAW122305-GEN/22-03-2019 - BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti. 22.03.2019 12:23:05 TSI NNNN


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