BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, kadınların kademeli şekilde kamudan dışlandığını söyledi

Pazartesi günü Cenevre'de gerçekleşen İnsan Hakları Konseyinde BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet, Taliban yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Taliban'ın kadın haklarını koruyacağına dair güvencelere aykırı bir şekilde son üç hafta içinde kadınların kademeli olarak kamusal alandan dışlandığını” söyledi.

Bachelet, kadınların kamusal alandaki yokluğunu vurgularken etnik grupların ve dini topluluk üyelerinin hakları için içten endişe duyduğunu söyledi. Ayrıca Afganistan’ın yeni ve tehlikeli bir aşamada olduğunu da belirtti.

Ülkedeki yeni iktidar yönetimi oluşturan Peştun hakkındaki endişelerini dile getirirken, eski hükümet ile bağlantısı olan memurlara ve güvenlik görevlilerine af verilmesine v.b. diğer taahhütlere de dikkat çekti.