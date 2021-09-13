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  3. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, kadınların kademeli şekilde kamudan dışlandığını söyledi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, kadınların kademeli şekilde kamudan dışlandığını söyledi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachalet, Taliban’ın iktidara geldiği dönemden bu yana insan haklarına bakışını eleştirdi. Söylenilenlerle yapılanlar arasında büyük farklar olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, kadınların kademeli şekilde kamudan dışlandığını söyledi

Pazartesi günü Cenevre'de gerçekleşen İnsan Hakları Konseyinde BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet, Taliban yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Taliban'ın kadın haklarını koruyacağına dair güvencelere aykırı bir şekilde son üç hafta içinde kadınların kademeli olarak kamusal alandan dışlandığını” söyledi.

Bachelet, kadınların kamusal alandaki yokluğunu vurgularken etnik grupların ve dini topluluk üyelerinin hakları için içten endişe duyduğunu söyledi. Ayrıca Afganistan’ın yeni ve tehlikeli bir aşamada olduğunu da belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, kadınların kademeli şekilde kamudan dışlandığını söylediBM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, kadınların kademeli şekilde kamudan dışlandığını söyledi

Ülkedeki yeni iktidar yönetimi oluşturan Peştun hakkındaki endişelerini dile getirirken, eski hükümet ile bağlantısı olan memurlara ve güvenlik görevlilerine af verilmesine v.b. diğer taahhütlere de dikkat çekti.

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