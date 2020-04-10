BM, Irak'ta hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesinden memnun

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), hükümeti kurma görevinin Mustafa el-Kazimi'ye verilmesini memnuniyetle karşıladı.

BM Irak'a Yardım Misyonu (UNAMI) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Irak'ın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu hatırlatılan açıklamada, ivedilik ve kararlılıkla çalışan bir yönetime ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, daha önce hükümeti kurma görevi alan Adnan ez-Zurfi’nin bu görevi iade etmesi üzerine, yeni teklifi siyasi partilerin üzerinde anlaştığı Mustafa Kazimi’ye sundu.

Irak anayasasına göre, Kazimi’nin 30 gün içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Kaynak: AA