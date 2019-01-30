BM Özel Raportörü Callamard Türk Arap Medya Derneği’nden ayrıldı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, 2 saat süren ziyaretin ardından Türk Arap Medya Derneği'nden ayrıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. Callamard, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası Callamard ve beraberindeki heyet Türk Arap Medya Derneği'nden açıklama yapmadan ayrıldı.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı açıklamanın yarın yapılacağını söyledi.

Kaynak: İHA