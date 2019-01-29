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  3. BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la yaklaşık 4 saat görüştü

BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la yaklaşık 4 saat görüştü

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes...

BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la yaklaşık 4 saat görüştü

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

Agnes Callamard saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.

DHA

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