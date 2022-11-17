BM: Sudan'da "7 milyon kişi gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehdidi altında"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk:- "25 Ekim 2021'de başlayan gösteriler sırasında 19 tecavüz ve cinsel taciz vakası tespit edildi"- "Ülkede 7 milyon kişi gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehdidi altında"

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BM: Sudan'da "7 milyon kişi gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehdidi altında"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan nüfusunun üçte birinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, 7 milyon kişinin de gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehdidi altında olduğunu bildirdi.

Türk, 4 gün süren Sudan ziyareti sonunda başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Sudan'ın tehlikeli bir dönemeçten geçtiğine işaret ederek, göreve atanmasından kısa bir süre sonra ziyarete geldiğini belirtti.

İnsan haklarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Türk, "Hartum'daki ofisimiz, 25 Ekim 2021'de başlayan gösteriler sırasında 19 tecavüz ve cinsel taciz vakasını ve belki de bundan fazlasını kaydetti." dedi.

BM Komiseri, "25 Ekim 2021'deki kararlar, ülkedeki yasal ve kanuni gelişmeyi sonlandırırken, kişi başına düşen günlük gelir iki dolara geriledi, elektrik fiyatları 25 katına çıktı, ekmek ve yakıt fiyatları zamlandı." değerlendirmesini yaptı.

7 milyon kişi gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehdidi altında

Ülke nüfusunun üçte birinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Türk, şunları kaydetti:

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400 kişi, Güney Kurdufan eyaletinde de 150 kişi hayatını kaybetti."

"7 milyon kişi gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehdidi altında. Sudan'ın batısındaki Darfur'da çeşitli kabileler arasındaki 11 iç çatışma sonucunda 211 bin insan yerinden edildi. Mavi Nil bölgesindeki ise 400 kişi, Güney Kurdufan eyaletinde de 150 kişi hayatını kaybetti."

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Sudan'daki durumun iyiye gitmediğini, sivillerin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu, güvenlik ve barışı sağlamak için ulusal bir eylem planı yapılması gerektiğini vurguladı.

Batıdaki Darfur bölgesine de giden Türk, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Uluslararası anlaşmalara bağlı kalacağız

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Burhan, görüşmede, Sudan'ın insan haklarının korunmasına yönelik uluslararası anlaşmalara bağlı kalacağını, İnsan Hakları Konseyi ile tam iş birliği yapmayı taahhüt ederken, mültecileri çatışma bölgelerinden kendi bölgelerine döndürmek için hükümetin gösterdiği çabalara dikkati çekti.

Hımidti de ülkedeki siyasi krizin üstesinden gelme ve geçiş döneminin tamamlanmasıyla ülkeyi seçimlere ulaştıracak bir anlaşmaya varma arzusu ve iradesini teyit etti.

Sudan, İnsan Hakları Konseyi için öncelikli

Türk ise Sudan'a yaptığı ziyaretin, dünyanın içinden geçmekte olduğu mevcut koşullar ışığında halkıyla dayanışma ve onlara destek olmayı amaçladığına değinerek, Sudan'ın İnsan Hakları Konseyi için bir öncelik olduğunun altını çizdi.

KAYNAK: AA

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