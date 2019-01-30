BM temsilcilerinden GAPYENEV’e ziyaret

Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Mirjana Spoljaric, Harran Üniversitesi GAPYENEV merkezini ziyaret etti.

GAPYENEV Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi almak ve çalışmaları yerinde görmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Mirjana Spoljaric, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, UNDP Ekibi ve GAP BKİ temsilcilerinin yer aldığı bir heyet ile merkezi ziyaret etti.

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, GAPYENEV Müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir, merkezin ulusal ve uluslararası çalışmaları ve ilgili işbirlikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. GAPYENEV Laboratuvarlarını gezen heyete, laboratuvar sorumluları tarafından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.

Ziyaret sonunda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Mirjana Spoljaric teşekkür ederek memnuniyetleri bildirdi.

Kaynak: İHA