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BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Birleşmiş Milletleri'n tescil belgesine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı. 

27 Kasım Cuma günü Türkiye ile Libya Hükümeti, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını amaçlayan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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