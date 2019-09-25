BM: "Yemen’de hava saldırıları nedeniyle iki günde 22 sivil öldü"

Birleşmiş Milletler, Arap Koalisyonu'nun Yemen'in Amran ve Dali kentinde düzenlediği hava saldırıları nedeniyle iki gün içinde 22 sivilin öldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, geçtiğimiz iki günde Amran ve Dali kentinde sivillerin yerleşimlerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de iki günde düzenlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğünü açıkladı. Grande yaptığı açıklamada, başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran ilinde pazartesi günü düzenlenen hava saldırılarında aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin, dün de Dali kentinde bulunan bir evin vurulduğu saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Grande, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Yemen'de 2019'un başından bu yana 700'den fazla sivil öldü, bin 600 sivil yaralandı" dedi. Grande, saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: İHA