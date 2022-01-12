BM'den aidat borcunu ödemeyen 8 ülkeye kötü haber!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid'in Sözcüsü Paulina Kubiak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Örgüte üye 11 ülkenin ödemelerini geciktirdiğini ifade eden Kubiak 8 ülkenin oy kullanma hakkını kaybettiğini belirtti.

KUBİAK, BM GENEL KURULU'NDA OY KULLANMA HAKKINI KAYBEDEN ÜLKELERİ TEK TEK AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid'in Sözcüsü Paulina Kubiak'ın yaptığı açıklamaya göre; İran, Sudan, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanuatu Birleşmiş Milletler'e ödemek zorunda olduğu aidatı geciktirdikleri için oy kullanma hakkını kaybettiler.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 19. maddesi uyarınca bir ülkenin örgüte olan aidat borcu son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülke Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını kaybediyor.

İran'ın oy kullanma hakkına yeniden sahip olabilmesi için 18.4 milyon dolar, Venezuela'nın ise 39.8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.