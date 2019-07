BM'den BUEK Başkanı Enver Yücel'e yeni görev

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı (BUEK) ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı oldu. Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hizmete giren "Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi'nin (CIFAL) açılışı için İstanbul'a gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, dünyanın önemli bölgesinde merkez açmanın onur verici olduğunu belirterek, "Türkiye'deki eğitim sisteminden çok etkilendim. Tabi ki hala darboğazlar ve sıkıntılar var. Eğitimin şüphesiz geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'ne (UNITAR) bağlı CIFAL İstanbul'un açılışı için Türkiye'ye geldi. Dünyanın dört bir yanında merkezleri bulunan UNİTAR'a bağlı CIFAL merkezleri, Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğiyle faaliyetlerine başlayacak. Ortaklık çerçevesinde merkez için imzalar atılırken, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'e Nikhil Seth tarafından BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı ile Birleşmiş Milletler Sertifikası (UNC) ve Birleşmiş Milletler bayrağı verildi.

'ORTA DOĞU'DA PEK ÇOK PROBLEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

CIFAL olarak İstanbul'da birçok farkındalık faaliyetleri yürüteceklerini kaydeden BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, "CIFAL'ın bugün 90'ıncı merkezini açmaktayız. Kuzey/Güney Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'da ve Asya'da merkezlerimiz var. Fakat böylesine dünyanın önemli bir bölgesinde ofisimizi açıyor olmak bizim için onur ve mutluluk verici. Bugün dünyamız büyük problemlerle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, dördüncü önemli ayağı özellikle sosyal kalkınmaya, siyasi gelişmeye ve çevrenin korunmasına odaklanmakta. Burada 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini görüyorsunuz. Tüm bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri aslında insan umudunu, hayalini ve insanlığın korkularını bünyesinde barındırmakta. Siyasi bağlamda itilaflar bölgelerimizde artmakta. Orta Doğu'da bugün pek çok problemle karşı karşıyayız ve maalesef yakın gelecekte bu problemlerin çözüleceğini dile getirmek zor. Üzerinden 80 yıl geçmiş olsa dahi. Ekonomik bağlamda ve küresel kalkınmada ciddi problemler var. Toplumsal alanda da bir çok sorunla karşı karşıyız. CIFAL olarak İstanbul'da okullarla birlikte çalışarak, iş sektörüyle akademiyle çalışarak, iletmek istediğimiz mesajları ileterek, daha barışçıl bir toplum ile çalışacağız. Umarız ki CIFAL Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikle bu bahsetmiş olduğum eğitimi sağlayacak ve bu bölgede görmek istediğimiz değişimi de birlikte gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Nikhil Seth, Türk eğitim sistemiyle ilgili, "Türkiye'deki eğitim sistemiyle alakalı bu vakte kadar öğrendiklerimden ve duyduklarımdan çok etkilendiğimi söylemek isterim. Tabi ki hala darboğazlar ve sıkıntılar var. Özellikle daha sosyoekonomik olarak az gelişmiş bölgelerde Türkiye'nin eğitimin şüphesiz geliştirilmesi gerekiyor. Umarım bizim merkezimiz ekonomik alanda da önemli katkılar sağlayacak. Bilhassa gençlerin iş bulması ve istihdam oluşturulması gibi hususlarda aynı zamanda çevresel konularda da katkı sağlayacağımızı umut ediyoruz. Bunlar arasında iklim değişikliği, kimyasal ve tehlikeli atıkların yönetimi ve elektronik atıkların yönetimi geliyor. Ayrıca diplomatik alanda da katkı sunmayı hedefliyoruz. Özellikle Türkiye'deki ve bölgedeki diplomatların eğitimlerinin kalitesinin daha da iyileştirilmesi bağlamında çare olabileceğimizi düşünüyoruz. Dolasıyla yapılacak çok şey var. İstanbul'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

'VERİMLİLİK ADİL DAĞITILAMIYORSA KALKINMADAN BAHSEDEMEYİZ'

'BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı" unvanı alan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise şunları söyledi:

"Bugün hem benim için hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir adımın atıldığını düşünüyorum. Bugün Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu haline geldik. Başarımızın kaynağı, gelecek yüzyıllara ülkemizi, insanlarımızı nasıl taşıyabiliriz ilke ve prensibinden hiç ayrılmadık. Dünyanın 3 ana temel sorunu var. Biri gelir adaletsizliği ve gelişme. İkincisi çevre ve etik değerler. Üçüncüsü birlikte yaşam kültürü. Dünya birlikte yaşayamıyor. Dünyayı küçük bir köy haline getirdik. Teknolojiyi geliştirdik, bütün köprüleri attık ama gönül köprülerini atamadık. Bunların olmaması için temel kaynak eğitimdir. Empati kültürünü eğitimde çocuklarımıza verelim istiyoruz. Yoksulluk ve gelir adaletsizliği dünyanın en önemli sorunu. Biz bunu eğitimle giderelim istiyoruz. Müracaatımız sürdürülebilir bir kalkınma hedefini önümüze koymamız lazım. Büyüyeceğiz, büyüme önemli. Her gün, yıl, ay büyüme hedeflerini açıklıyoruz. Eğer bu büyüme çevreye, doğaya, insanlığın geleceğine zarar veriyorsa bu çok da doğru değildir. Fakat bakıyoruz geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde büyüme var ancak bu büyüme verimliliğe dayanıyor. Verimlilikteki gelir farklılığının gelir birikimini adil paylaşılmadığını görüyoruz. Eğer verimlilik adil dağıtılamıyorsa o dünyada kalkınmadan bahsedemeyiz. Biz kalkınma deyince hukuku her zaman üstün tutmalıyız. Hukukun olmadığı yerde gelişiminde mümkün olamayacağını hep görüyoruz. Teknoloji hızla gelişiyor. Bu dünyanın geleceğini mutlaka düşünmeliyiz. Hem şahsım adına hem de ülkem adına bundan duyduğum gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık BM ile dünyanın neresinde bir problem varsa bunlara destek olmaya her zaman hazırız."

UNITAR VE CIFAL

BM'nin eğitim kolu olan UNITAR'a bağlı CIFAL merkezleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim faaliyetleri yürütüyor. CIFAL ülkelerde; çalıştaylar, seminerler, konferanslar, yan etkinlikler ve çevrimiçi kurslar yoluyla geniş bir yelpazede eğitim etkinliklerini yönetiyor. Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında kurulacak olan CIFAL İstanbul Merkezi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi planlamasıyla hareket edecek.

