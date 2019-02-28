BM'den çok kritik Suriye raporu

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Suriye raporunda SDG'nin (YPG/PKK) kontrolündeki alanlarda binlerce kadının, erkeğin ve çocuğun hukuksuzca alıkonulduğu belirtildi. Aynı raporda 'rejim güçlerinin İdlib'de silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen aralarında kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdüğü' ifadeleri de yer alıyor.