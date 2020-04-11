BM'den dini liderlere Kovid-19'la mücadeleye katılma çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyadaki dini liderlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile girilen mücadeleye katılmaları çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Hristiyanların Paskalya, Yahudilerin Hamursuz Bayramı ve Müslümanların yaklaşan ramazan ayını kutlayarak, "Bugün size özel bir çağrıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dini günlerin toplumun ve ailelerin bir araya geldiği özel anlar olduğuna işaret eden Antonio Guterres, "Ancak bu defa çok garip, gerçek üstü değişik bir zamandayız. Sokaklar sessiz, dükkanlar kapalı, ibadethaneler boş." değerlendirmesi yaptı.

Guterres, bu kutsal günlerde başta salgın ile mücadele eden sağlık çalışanları olmak üzere virüse karşı savunmasız mültecilere ve diğer kesimlere dua edilmesi çağrısında bulunarak, "İş birliği, dayanışma ve inançla bu virüsü birlikte yenebiliriz ve yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA