BM'den Filistin açıklaması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde 189 Filistinli'yi katlettiğini ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğunu söylendi.
Reuters'ın somn dakika haberine göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde 189 Filistinli'yi katlettiğini ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğunu ifade etti.
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