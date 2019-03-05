BM'den İdlib'e 17 TIR dolusu yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 17 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek, işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

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DHA