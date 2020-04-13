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BM'den İdlib'e 34 tır insani yardım

HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tırla insani yardım gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç...

BM'den İdlib'e 34 tır insani yardım

HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tırla insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA




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