BM'den Suriye, Kovid-19 salgınını önleyemeyebilir uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni telekonferans yoluyla bilgilendiren Pedersen, Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldüğünü hatırlattı.

Pedersen, Suriye'de savaşan taraflara derhal ülke genelinde ateşkes çağrısı yaparak, bütün çabaların salgınla mücadeleye yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Kampların tıka basa dolu olduğuna ve yıllardır süren savaşın sağlık sistemini çökerttiğine dikkati çeken Pedersen, ''Suriye, Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında.'' dedi.

Pedersen, Suriye'de salgın nedeniyle tutukluların da acilen serbest bırakılması çağrısı yaptı.

- Suriye'nin kuzeybatısından gelen Kovid-19 testleri Türkiye'de incelenecek

Toplantıya katılan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da salgının ülke geneline yayılmış olabileceği ve kuzeybatıda sıkışıp kalan Suriyeliler için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ve Dünya Sağlık Örgütü ile Kovid-19 test kitlerinin Suriye'ye ulaştırılması konusunda iş birliği yaptığını ve ilk testlerin 26 Mart'ta gönderildiğini belirterek, Suriye'nin kuzeybatısından gelen testlerin Türkiye'deki laboratuvarlarda inceleneceğini söyledi.





Kaynak: AA