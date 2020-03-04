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BM’den Suriye’ye 53 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) İdlib'e 53 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

BM’den Suriye’ye 53 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) İdlib'e 53 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinde insani yardım malzemelerinin yüklendiği 53 tır, BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.

Yardım malzemelerinin, bölgedeki ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı belirtildi.

BM’den Suriye’ye 53 tır insani yardım

BM’den Suriye’ye 53 tır insani yardım

Kaynak: İHA




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