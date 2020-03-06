BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle...
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.
Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.
Kaynak: AA
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