BM’den Yunanistan’a şiddete son ver çağrısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) sığınmacılar için insan hakları özel raportörü Felipe Gonzales Morales, Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki sığınmacılara uyguladığı baskı ve şiddete karşı resmi bir açıklama yayınladı. Gonzales açıklamasında Yunanistan'ı derhal şiddete son verecek gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Gonzales açıklamasında, Yunanistan'nın sığınmacıları Türk tarafına sürmek amacıyla şiddet uyguladığını belirtirken, sınırı geçmeyi başaran sığınmacıları ise Yunan sınır güçlerince yakalanarak, eşyalarına el konulduğunu ifade etti. Gonzales, sığınmacıların Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini açıklarken, Yunanistan'ın orantısız güç kullanarak uyguladığı şiddetin sonucu sığınmacılar yaralanmış ve hayatlarını kaybetmişlerdir dedi.

Gonzales, 1 Mart'ta Atina'nın sığınmacı başvurularını askıya aldığını hatırlatarak, sınırı geçen bu sığınmacıların uluslararası hukuka uygun olmaksızın kişisel durumları kayda alınmadan geri göndermeye tabi tutulduğunu vurguladı. Gonzales, Yunanistan sığınmacı, STK ve gazetecilere şiddet uyguladığını kaydederken, Yunan güvenlik güçleri ve kimliği belirsiz silahlı kişilerin sığınmacıların dışında sınırda ve Ege Denizinde görev yapan uluslararası sivil toplum kuruluşları çalışanlarına ve gazetecilere de şiddet uyguladıklarını açıkladı. Gonzales, ilk günden itibaren sınırdaki şiddet olaylarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, hukuksuzca geri püskürtülen sığınmacıların kötü muamele, şiddet, işkence hatta ölüme terkedildiklerini vurguladı. Gonzales, Yunan makamlarıyla gerekli şekilde iletişim kurduğunu belirtirken, çalışmalarını hem AB makamlarına hem de Türk makamlarına ilettiğini ifade etti. Gonzales, Yunanistan'ın uluslararası insan hakları hukukuna uymayan ve temelsiz olarak askıya aldığı iltica hakkını tekrar ele alması gerektiğini vurguladı. Gonzales, sığınmacılara mülakat yapılmasının uluslararası hukukun ve sığınmacıların korunmasının temel taşı olduğunu, asla askıya alınamayacağını kesin bir dille ifade etti.

Gonzales, bu açıklamaları ile beyanıyla uluslararası düzeyde Yunanistan'ın sığınmacılara uyguladığı şiddeti kayıt altına almış oldu.

Kaynak: İHA