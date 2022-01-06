BMW'den araba alırken yaşanan renk kararsızlığına son! Bu araç istediğiniz renge bürünüyor!

Alman otomotiv devlerinden BMW, yeni aracıyla birlikte tanıttığı özellikle ses getirmeyi hedefliyor. Teknoloji devleri CES 2022'de yeni geliştirdikleri ürünleri tanıtırken, BMW de yeni otomobilini görücüye sundu. Elektrikli olduğu ifade edilen otomobilin renk değiştirme özelliğine sahip olması ise görenleri heyecanlandırdı. Yeni bir teknolojiyle üretilen bu aracın rengini değiştirmek için tek bir tuşa dokunmak yeterli.

RENK DEĞİŞTİREBİLİYOR

BMW tarafından özel olarak üretilen gövde kaplaması sayesinde ortaya çıkan bu özelikle birlikte sürücüler tek tuşla aracın dış kaplamasının gölgesini değiştiriyor. Dış kabukta yer alan elektronik mürekkep etkinleştirilerek aracın renginin siyah, beyaz veya açık ve koyu şeritler şeklinde değiştirilebilmesine olanak sağlıyor.

"SİZ KARAR VERECEKSİNİZ"

BMW yetkilisi konuyla ilgili olarak "ne giymek istediğinize ve arabanızın nasıl görünmesi gerektiğine siz karar vereceksiniz" dedi. Özelliğin ise bir sıvı içerisinde asılı duran beyaz ve siyah pigment parçacıkları içeren mikrokapsüllere elektrik yükü uygulanarak yaratılması, buna bağlı olarak rengin negatif veya pozitif bir yükün uygulanmasına bağlı olarak değişmesi ile mikrokapsülün yüzeyinde beyaz veya siyah pigmentlerin toplanmasıyla sağlandığı ifade edildi.

KONSEPT TASARIM

Öte yandan bu yeni teknolojiye sahip araç bayilerde satışa sunulmayacak. Çünkü şirkete göre bu her ne kadar ilgi çekici olsa da şu an sadece bir tasarım ve konsept projesi olarak yapılıyor. İlerleyen dönemlerde bu tarz araçların satışa çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.