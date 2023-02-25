Bo Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bo Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bo Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bo Jin 20 Ocak 1993 tarihinde Yanbian şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 金波 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bo Jin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Bo Jin'nin Guangzhou City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bo Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bo Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bo Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bo Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2019 yılında GZ R&F

30 Eylül 2020 yılında GZ City Res.

1 Nisan 2021 yılında GZ City

12 Temmuz 2021 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2021 yılında GZ City

Bo Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bo Jin şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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