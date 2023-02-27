Bo Kyung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Kyung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bo Kyung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bo Kyung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bo Kyung Kim 6 Ekim 1989 tarihinde Gurye, Jeollanam şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김보경 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bo Kyung Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Bo Kyung Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bo Kyung Kim'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bo Kyung Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bokyung106/

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Bo Kyung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bo Kyung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bo Kyung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bo Kyung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2010 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2010 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2011 yılında Cerezo Osaka

1 Ağustos 2012 yılında Cardiff

24 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2015 yılında Wigan

29 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2015 yılında Matsumoto Yama.

3 Ocak 2016 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Temmuz 2017 yılında Kashiwa Reysol

4 Ocak 2019 yılında Ulsan Hyundai

31 Aralık 2019 yılında Kashiwa Reysol

5 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

16 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings

Bo Kyung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bo Kyung Kim şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bo Kyung Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wonsam Middle School (원삼중학교, 2002-2004),Yongin Football Center U18 (신갈고등학교, 2005-2007),Hongik University (홍익대학교, 2008-2009)

Güney Kore takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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