Bo Kyung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Kyung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bo Kyung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bo Kyung Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bo Kyung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Kyung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bo Kyung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Kyung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bo Kyung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bo Kyung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bo Kyung Kim 6 Ekim 1989 tarihinde Gurye, Jeollanam şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김보경 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bo Kyung Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Bo Kyung Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bo Kyung Kim'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bo Kyung Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bokyung106/

Bo Kyung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bo Kyung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bo Kyung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bo Kyung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2010 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2010 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2011 yılında Cerezo Osaka

1 Ağustos 2012 yılında Cardiff

24 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2015 yılında Wigan

29 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2015 yılında Matsumoto Yama.

3 Ocak 2016 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Temmuz 2017 yılında Kashiwa Reysol

4 Ocak 2019 yılında Ulsan Hyundai

31 Aralık 2019 yılında Kashiwa Reysol

5 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

16 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings

Bo Kyung Kim kimdir

Bo Kyung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bo Kyung Kim şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wonsam Middle School (원삼중학교, 2002-2004),
Yongin Football Center U18 (신갈고등학교, 2005-2007),
Hongik University (홍익대학교, 2008-2009)

Bo Kyung Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bo Kyung Kim nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Woong Hee Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woong Hee Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Woong Hee Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woong Hee Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Miri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Miri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Miri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Miri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi