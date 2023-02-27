Bo Sub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Sub Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bo Sub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bo Sub Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bo Sub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Sub Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bo Sub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Sub Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bo Sub Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bo Sub Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bo Sub Kim 10 Ocak 1998 tarihinde Incheon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김보섭 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bo Sub Kim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Bo Sub Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Bo Sub Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bo Sub Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bo Sub Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bo Sub Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bo Sub Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Incheon Utd.

Bo Sub Kim kimdir

Bo Sub Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bo Sub Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bucheon JFC (부천JFC, 2007-2008),
Incheon United U12 (인천유나이티드 U12, 2009-2010),
Incheon United U15 (광성중학교, 2011-2013),
Incheon United U18 (대건고등학교, 2014-2016)

Bo Sub Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Bo Sub Kim nereli

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