Bo Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bo Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bo Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bo Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bo Zhao 17 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵博 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bo Zhao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Bo Zhao'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bo Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bo Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bo Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bo Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında GZ City Res.

12 Şubat 2016 yılında BD Yingli Res.

1 Temmuz 2016 yılında BD Yingli ETS

29 Ocak 2019 yılında ZJ FC Res.

1 Eylül 2020 yılında ZJ FC

Bo Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bo Zhao şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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