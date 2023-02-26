Boalefa Pule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boalefa Pule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boalefa Pule kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boalefa Pule ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boalefa Pule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boalefa Pule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boalefa Pule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boalefa Pule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boalefa Pule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boalefa Pule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boalefa Pule 7 Nisan 1990 tarihinde Zeerust, North West şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Boalefa Marvin Pule şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boalefa Pule Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luso Africa Player Management yapmaktadır. Boalefa Pule, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 11 Ağustos 2011 tarihinde katılmıştır. Boalefa Pule'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boalefa Pule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boalefa Pule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Boalefa Pule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boalefa Pule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2011 yılında SuperSport Utd.

29 Ağustos 2014 yılında Bidvest Wits FC

30 Haziran 2015 yılında SuperSport Utd.

27 Temmuz 2017 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2018 yılında SuperSport Utd.

Boalefa Pule kimdir

Boalefa Pule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boalefa Pule şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Boalefa Pule nereli

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