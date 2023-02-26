Boateng Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boateng Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boateng Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boateng Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boateng Frimpong 13 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boateng Frimpong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TwinSports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Boateng Frimpong'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boateng Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boateng Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boateng Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boateng Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2021 yılında Great Olympics

Boateng Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boateng Frimpong şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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