Bob Duba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bob Duba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bob Duba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bob Duba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bob Duba 7 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bob Duba Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Bob Duba'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bob Duba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bob Duba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bob Duba şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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