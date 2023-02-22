Bob Duba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bob Duba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bob Duba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bob Duba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.