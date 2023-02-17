Bob Straetman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bob Straetman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bob Straetman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bob Straetman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bob Straetman 29 Aralık 1997 tarihinde Dendermonde şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bob Straetman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gerd van Eetvelde yapmaktadır. Bob Straetman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bob Straetman'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bob Straetman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bob Straetman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bob Straetman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bob Straetman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KSC Lokeren

5 Ocak 2019 yılında RE Virton

30 Haziran 2019 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2020 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2021 yılında Merelbeke

1 Temmuz 2022 yılında KVK Ninove

Bob Straetman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bob Straetman şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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