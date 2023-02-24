Boban Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boban Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boban Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boban Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boban Georgiev 26 Ocak 1997 tarihinde Stip şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Бобан Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boban Georgiev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Boban Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Boban Georgiev'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Boban Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boban Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boban Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boban Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bregalnica Stip

1 Temmuz 2017 yılında Sileks

10 Temmuz 2019 yılında Radnik

31 Ağustos 2020 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2021 yılında Bregalnica Stip

1 Ağustos 2022 yılında Leotar Trebinje

Boban Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boban Georgiev şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Boban Georgiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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