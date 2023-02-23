Boban Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boban Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boban Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boban Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boban Nikolov 28 Temmuz 1994 tarihinde Stip şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Бобан Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boban Nikolov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boban Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Boban Nikolov'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boban Nikolov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolovboban/

http://www.facebook.com/nikolovb1

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Boban Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boban Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Boban Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boban Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2012 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2015 yılında Vardar

7 Şubat 2018 yılında Videoton FC

19 Ocak 2021 yılında Lecce

20 Ağustos 2021 yılında FC Sheriff

17 Eylül 2022 yılında FCSB

Boban Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boban Nikolov şuan FCSB takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boban Nikolov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bregalnica Stip

Kuzey Makedonya takımında 16 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 4 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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