Bobby Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobby Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobby Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobby Jiang 8 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobby Jiang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bobby Jiang'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bobby Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobby Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bobby Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobby Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2021 yılında Berbourg

1 Temmuz 2022 yılında Vict. Rosport

Bobby Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobby Jiang şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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