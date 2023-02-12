Bobby Linn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Linn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobby Linn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobby Linn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobby Linn 10 Ekim 1985 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robert Linn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobby Linn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bobby Linn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Bobby Linn'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Bobby Linn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bobby Linn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bobby Linn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobby Linn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Dundee FC

1 Ekim 2004 yılında Peterhead FC

1 Mayıs 2005 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2005 yılında Peterhead FC

1 Ocak 2007 yılında Morton

1 Ekim 2007 yılında East Fife

1 Temmuz 2012 yılında Ballingry

1 Temmuz 2013 yılında Arbroath

Bobby Linn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobby Linn şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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