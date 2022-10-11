Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü Tanımı;

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Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü Maaşları

Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.03

Meslek Adı :

Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bobin İzolasyon Makinesi Operatörü

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin İzolasyon Makinesi Operatörü

Güncel Meslek : EVET

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